Musica sotto le stelle, cena col delitto, zumba, "A Letto con Marilyn" e fashion night: ricco menù per i "Mercoledì" in centro

Arriva un altro Mercoledì del Cuore all’insegna del benessere, lo sport e il wellness di “Forlì città Europea dello sport 2018” in piazza Saffi. Ma il clima di festa che è pronto ad invadere il centro della città non si ferma qui. Non mancherà la musica nei locali tra aperitivi cene e drink e le sfilate della moda estiva come preludio ad una serata di divertimento e shopping. Ci saranno anche mercatini artigianali, di enogastronomia, artistici e a km zero. Per l'appuntamento i negozi del centro saranno aperti fino a tarda ora.

Piazza Saffi

Piazza Saffi è pronta ad accogliere ancora i tanti appassionati e curiosi che vogliono celebrare e supportare Forlì Città Europea dello Sport 2018. Anche questa settimana infatti il cuore del centro si farà vetrina per lo sport forlivese con società sportive e associazioni del territorio ad animare la serata con esibizioni e performance tra le quali quelle a cura di Micaela Erani di "Progetto Ben Essere", che proporrà "Sorridi e Balla Smileforfit e zumba" e dell’associazione sportiva dilettantistica "New Dance Studio Forlì". Tutto sarà come sempre affiancato anche questa settimana dalle realtà associative di interesse per le famiglie, come le associazioni di volontariato tra cui Avis, Croce Rossa e ancora una volta il mercatino dei produttori di Campagna Amica con gli immancabili i suoi prodotti a km0, freschi e genuini. Come ogni mercoledì il campanile di San Mercuriale rimarrà aperto per offrire la vista dall’alto della città.

Per la prima volta poi Club fotografico CSI "Carlo Savoia" - Forlì Tank Sviluppo Immagine e Postcards, cartoline da Forlì saranno insieme per un evento dal format tutto nuovo. Come ogni mercoledì, nel gazebo "Gli Scatti del Cuore" nel lato della piazza sotto il Municipio, un nuovo tema, ispirato ai grandi della fotografia, e simpatici set fotografici dove chi vorrà potrà farsi immortalare dai fotografi delle tre associazioni in pose a tema, oppure potrà approfittare dei set per colorati selfie da condividere sui social con gli hashtag delle associazioni. La quarta serata inviterà i forlivesi a farsi fotografare in un luogo insolito: il letto. I fotografi di “Gli scatti del cuore” prenderanno spunto dalla serie di foto "A Letto con Marilyn" del fotografo Douglas Kirlkan. Una serie celeberrima che i fotografi reinterpreteranno con grande ironia. Nel chiostro di San Mercuriale ancora spazio alla fotografia con le mostre fotografiche a cura di "Foto Cine Club" di Forlì. Questa settimana Rosalda Naldi espone la mostra dal titolo "Fra cielo e mare" mentre Giancarlo Billi la sua mostra intitolata "Unici".

Le altre piazze

Il cuore di Forlì batte in tutte le piazze, pronte ad accogliere ragazzi e famiglie nel centro della città. In Piazza del Carmine alle 21 Tinto Cafè ospita la sfilata “Moda sotto le stelle” in collaborazione con "Cris Abbigliamento", "Ottica Stradaioli", "Le Occasioni dell’Impronta" e "Emy Calzature". Presenta la serata Roddy con Dj Alan Casadei In Piazzetta San Carlo non mancheranno i balli latini di "Pueblo Latino" e Carlos dj. In piazza XC Pacifici, all’"Abbey" musica live con l’esibizione dei "Jumboreel", sulle note del folk irlandese pronti a far ballare tutta la piazza. A due passi, Piazzetta della Misura diventa ancora una volta dancefloor all’aria aperta con la collaborazione tra "Welldone Burger" e "ControSenso": i loro Mercoledì in piazzetta proseguono con la musica live di "Purple Trio" e il dj set di Paolo Campidelli. In Piazza Morgagni il "Jump" porta sul palco una band locale ma dal gusto internazionale con il "Jump Festival 201"8, questa settimana live dei "Mobius". In piazza XX settembre prosegue la collaborazione tra "Banco" e "Amarissimo" che accendono la piazza con" India", una miscela elettronica esplosiva condita con inserti ironici tratti dalla quotidianità.

Corso Garibaldi

A farla da protagonista sarà la moda della “Fashion Night”, la sfilata di Impronta abbigliamento e Paprika calzature in collaborazione con "Bar del Duomo". Sfilano le collezioni estive e qualche anticipazione autunno/inverno. Durante la serata la "Palestra Progetto Ben Essere" di Vecchiazzano farà ballare tutti con la zumba. Presenta la serata Alessia di "Tocco di Stile". Nella via tanto spazio alla musica live che farà poi da cornice al "Petite Arquebuse". Musica anche all’Oltremodo con il consueto l’aperitivo on the road e Mirko the a far cantare tutta la città. Per approfittare della cena con menù estivo tappe immancabili sono l’"Hosteria del Vicoletto" e la "Baita del Buongustaio".

Corso Diaz

In Corso Diaz la grande collaborazione degli esercenti del "Corso", "Bottega Alchemica", "Verdepaglia Bistrò", "La Viande" e "Le Fofò" presentano un grande evento in musica che farà volare nel selvaggio west. Gli "Wanted Dead or Alive" faranno ballare tutta la via tra atmosfere country bluegrass, folk e country rock. Per una notte Corso Diaz diventerà un grande saloon con cowboy e le cowgirl di Forlì.

Via Filergiti

Via Filergiti si scatenerà con i ritmi anni 70 tra rock, pop e canzonette, rivisitate in chiave acustica per una serata all'insegna dei ricordi e di un'era che ha segnato la moda, la musica e tanto altro ancora Caffetteria Perugini e Drogheria Perugini portano sul suo palco Brunos70.

Via Giorgio Regnoli

La via più gialla di Forlì è pronta anche questa settimana ad aprirci le porte verso atmosfere noir e tanto divertimento. Questa settimana arriva la cena con delitto. Un’intera via si metterà in cerca del colpevole insieme ai 18 e lode tra mistero e enogastronomia con due differenti Menù. Quello vegetariano/vegano a cura de "La Granadilla" e quello compartecipato a cura di "Bait’auei", "Ferri & Menta", "Burghetto" e "Partenope". Una grande cena per un evento imperdibile e con l’atmosfera unica che gli esercenti della via sanno creare ogni anno rinnovandosi. In mezzo alle vetrine, agli allestimenti e ai menù tinti di giallo ci sono anche le magliette per sostenere le iniziative della via. Di che colore? Gialle ovviamente, si possono acquistare al "Timbrificio forlivese", contribuendo a sostenere le iniziative della via. Anche per questo mercoledì oltre a buon cibo, aperitivi, e musica, la via si riempirà di bancarelle e mercatini con gli artigiani e gli artisti che torneranno a mostrarci le loro creazioni mozzafiato.

Piazza Cavour

Musica sotto le stelle ed ogni palato è soddisfatto. Piazza Cavour è la piazza della gastronomia in città e i suoi locali e i ristorantini si preparano come ogni mercoledì a far assaporare a tutti le sue prelibatezze e i suoi menu speciali. L’offerta è ricchissima e di grade qualità dall’aperitivo del Benso e de La Casa del Parmigiano al dolce di Cacao Gelateria e Coco Bahia passando per la cena con Mami Margherita, Osteria del Mercato, Bar del Mercato, Nati a Forlì, Panetteria del Mercato, La Sosta e Acquolina Pescheria.

Per il dopo cena al Bifor , dove la birra artigianale è regina incontrastata ci sarà spazio anche questa settimana per la musica dal vivo con i Katawat.

Corso Mazzini, Corso della Repubblica e Viale Oberdan

I mercoledì del Cuore non sono solo eventi, musica e divertimento ma molto di più. Nelle calde serate estive dei mercoledì si può respirare l’aria di festa passeggiando per i corsi e le vie tra negozi aperti e vetrine illuminate per le nuovi collezioni estive. A Borgo Cotogni si esibiranno gli "Etilisti Noti". In via Oberdan alla "Fiasca" l’autrice Barbara Baraldi presenterà il suo libro i una serata di “libri con le bollicine e letture frizzanti”.

Via delle Torri

Anche Via delle Torri con i suoi punti di locali resta uno dei punti più carichi di energia del centro.

Musei e cultura

L’offerta culturale dei Mercoledì vede protagonista ancora una volta Palazzo Romagnoli che apre le porte dalle 20,30, l'ingresso alle Collezioni permanenti e alla Collezione Verzocchi sarà gratuito. Alle ore 21,00 inaugurazione della nuova esposizione dedicata all'arte del Novecento nella sala 6 del piano primo con la mostra su Tullo Golfarelli (1852-1928) scultore a Forlì Per scoprire tutti i dettagli ed il programma completo, restate collegati con i nostri canali web e social: www.forlinelcuore.it - www.facebook.com/ForliNelCuoreOfficial