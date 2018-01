Libri, musica e prodotti del territorio: tornano "I pomeriggi del bicchiere"

Riparte domenica, alle 15.30, all'interno della Chiesa San Silvestro a Bertinoro, la rassegna “i Pomeriggi del Bicchiere”, nata ben ventun anni fa con l'obiettivo di valorizzare il nostro territorio attraverso la buona cultura e la buona tavola, con la presentazione del libro realizzato da Monica Fantini, Cristina Casadei e Nicole Poggi “Terra del Buon Vivere” e pubblicato da Civitas. Il volume è frutto di un grande progetto e narra in modo nuovo il territorio romagnolo, privilegiando il taglio temporale a quello geografico. Per ogni mese ed ogni stagione dell'anno si raccontano luoghi e feste diverse per scoprire passo a passo il tanto che si può vedere e sperimentare nei 30 comuni della provincia di Forlì-Cesena.

Il tutto è accompagnato da un ricchissimo repertorio fotografico: oltre 500 scatti realizzati grazie alla collaborazione dei migliori fotografi e fotoreporter romagnoli. A seguire, in collaborazione con l'associazione “Dai de jazz”, l'intervento del trio The Indians composto da Marco “Benny” Pretolani (sax, clarinetto e voce), Eugenio Primo Saragoni (batteria, percussioni e voce), Alberto Bazzoli (pianoforte), che farà rivivere l'atmosfera frizzante del sud della Louisiana attraverso le note dei più grandi classici del jazz, ma anche con i ritmi afroamericani delle canzoni popolari di strada e con le toccanti second line delle “marching band” e delle “funeral parade”. E a completare il pomeriggio lo spazio dedicato all'assaggio dei vini del Consorzio “Vini di Bertinoro” e i sapori del ristorantino gastronomia ''Da Nonna Rina''.

Tradizione

"21 anni: ora possiamo dire con certezza di essere entrati nella tradizione - afferma il vice sindaco Mirko Capuano -. "I Pomeriggi del Bicchiere" in tutti questi anni non hanno modificato i propri attori principali (Comune di Bertinoro, Scuola Musicale, Accademia dei Benigni, Ristoratori e Aziende vitivinicole di Bertinoro), che hanno da sempre pensato questo evento a partire dalla cultura intendendo comunque puntare alla promozione del territorio. Una rassegna che di fatto è una vetrina, in particolare, per i tanti bravissimi narratori e saggisti romagnoli, offrendo ad alcune case editrici locali un importante spazio di presentazione delle nuove pubblicazioni, ed è anche una splendida vetrina per i nostri ristoratori e per le nostre aziende vinicole, che continuano a ragalarci soddisfazioni per gli eccellenti prodotti che fanno conoscere Bertinoro nel mondo, ed esprimono quella passione per la qualità dell'enogastronomia, che sarà al centro dell'attenzione turistica italiana nel 2018, nell'anno che il Ministero del Turismo ha proclamato “Anno del cibo”".

"Dalla prima edizione ad oggi sono cambiati naturalmente gli autori, che di volta in volta propongono interessanti tematiche locali ed internazionali nelle diverse domeniche, e sono cambiati gli spazi, aprendo al Grand Hotel “Terme della Fratta”, che è una delle strutture turistiche di spicco di questa provincia, e al teatro dell'ex seminario, grazie allo splendido recupero che ne ha fatto il Ceub - chiosa -. Eccellenza di questa rassegna è, infine, la musica, grazie alla fondamentale collaborazione con la Scuola Musicale di Bertinoro, capace di fare proposte sempre nuove e di qualità per ogni diverso incontro, proprio nello spirito dei Pomeriggi del Bicchiere che, a partire dalla tradizione, si rinnovano continuamente e prova ne è il numeroso pubblico che tutte le domeniche si presenta puntuale all'appuntamento".

"Una formula vincente"

"Anche quest'anno proponiamo una formula vincente - aggiunge l'assessore alla Cultura Giorgio Ghezzi - che propone la cultura come un piacere, offrendo una esperienza che permette di conoscere un autore e la sua opera, e insieme godere dell'esperienza musicale, senza tralasciare il piacere del buon vino e del buon cibo. Un programma che guarda alla Romagna, alla sua storia, ai suoi luoghi e ai suoi personaggi: mi piace ricordare l'appuntamento dedicato a Francesca da Polenta con il lavoro di Manuela Raffa: un bel modo per avvicinarci alle ricorrenze dantesche del 2021. Ma il programma de I Pomeriggi del bicchiere guarda anche a personaggi della grande musica lirica, con l'incontro dedicato a Gioacchino Rossini di cui quest'anno ricorrono i 150 anni dalla morte, e alla musica contemporanea, con la storia artistica di Enzo Jannacci che ci ricorda che “l'importante è esagerare”".

Il programma

La rassegna 2018 sorprenderà senz'altro, muovendosi fra ottimi autori che saranno capaci di farci riscoprire curiosità, tradizioni, storie e gastronomia locale, come Graziano Pozzetto che presenterà il primo volume della “Enciclopedia enogastronomica della Romagna”, e aprire il nostro sguardo su fatti e grandi personaggi italiani come Giocchino Rossini raccontato da Vittorio Emiliani e cantato dai soprani Marina Maroncelli e Margherita Pieri. Anche la musica, quindi, sarà capace di incantarci per la grande qualità e varietà proposta grazie alla direzione artistica della Scuola Musicale di Bertinoro (a parte il primo appuntamento che è curato da Dai de Jazz), con un repertorio che va dal barocco alla musica leggera, transitando per la tradizione popolare, con artisti di esperienza nazionale ed internazionale, in molti casi orgoglio del nostro territorio, e spaziando da strumenti ritrovati – come la nyckelharpa di M. Ambrosini – a personaggi che hanno fatto la storia della canzone italiana, come Enzo Jannacci, che sarà interpretato da Davide Zilli. Completerà ogni appuntamento domenicale lo spazio dedicato ai prodotti locali, con i grandi vini delle aziende vitivinicole bertinoresi e l'ottima gastronomia dei ristoratori del comune di Bertinoro. Una speciale menzione per l'appuntamento che, in prossimità della ricorrenza della “Giornata della memoria”, vedrà Rav. Luciano Caro, cittadino onorario di Bertinoro, presentare una pubblicazione dedicata ad una particolare vicenda del periodo nazista. Per il programma completo consulta gli eventi su www.visitbertinoro.it oppure scarica l'APP (gratuita) “visitbertinoro”.

PROGRAMMA

Domenica 7 gennaio 2018

Bertinoro, Chiesa San Silvestro

le Autrici MONICA FANTINI, CRISTINA CASADEI e NICOLE POGGI “Terra del buon vivere” Civitas

la Musica THE INDIANS - Marco “Benny” Pretolani (sax, clarinetto e voce), Eugenio Primo Saragoni (batteria, percussioni e voce) e Alberto Bazzoli (pianoforte) l'Assaggio i vini del Consorzio VINI di BERTINORO e i sapori di DA NONNA RINA

Domenica 14 gennaio 2018

Fratta Terme, Grand Hotel “Terme della Fratta”

l’Autore ANTONIO CASTRONUOVO “Ossa, cervelli, mummie e capelli” edizioni Quodlibet

la Musica I MOLLEGGIATI Gabriele Graziani (voce e percussioni), Michele Barbagli (chitarra)

l'Assaggio i vini di TENUTA VILLA TRENTOLA e i sapori della Pro-Loco FRATTA TERME

Domenica 21 gennaio 2018

Fratta Terme, Grand Hotel “Terme della Fratta”

l’Autore BRUCE HENDERSON “Fratelli e soldati. La vera storia degli ebrei che sconfissero Hitler” New Compton Editori

Presenta: Rav. Luciano Caro

la Musica LO STRUMENTO RITROVATO: Marco Ambrosini (nyckelharpa)

l'Assaggio i vini dell'Az. Agr. COLOMBINA e i sapori della Dispensa&Cucina OSTA!

Domenica 28 gennaio 2018

Fratta Terme, Grand Hotel “Terme della Fratta”

gli Autori MARCO VIROLI e MIRKO ORIOLI La Romagna dei castelli e delle rocche. Scritto insieme a Angelo Turchini, Paola Novara e Cristina Castellari Società editrice Il Pontevecchio

la Musica D. A. JAZZ ORCHESTRA diretta da Alessandro Fariselli

l'Assaggio i vini di FATTORIA CA' ROSSA e i sapori del Comitato Manifestazioni e Gemellaggi

Domenica 4 febbraio 2018

Bertinoro, Teatro dell'ex seminario

l’Autrice MANUELA RAFFA “Francesca” Piemme edizioni

la Musica FLUTE ACADEMY Flautisti vincitori della Borsa di studio 2017 accompagnati al pianoforte da Mirko Maltoni

l'Assaggio i vini di GIOVANNA MADONIA e i sapori dell'Osteria Enoteca CA' DE BÈ

Domenica 11 febbraio 2018

Bertinoro, Teatro dell'ex seminario

l’Autore GRAZIANO POZZETTO “Enciclopedia enogastronomica della Romagna - primo volume” Società editrice Il Pontevecchio

la Musica MUSICAL TALES Canzoni per raccontare Alessandro Medri (voce), Filippo Pantieri (pianoforte)

l'Assaggio i vini dell'Az. CELLI e i sapori della LOCANDA DELLA FORTUNA

Domenica 18 febbraio 2018

Bertinoro, Teatro dell'ex seminario

l’Autore e la Musica NANDO MAINARDI e DAVIDE ZILLI L'importante è esagerare. Storia di Enzo Jannacci edizioni Vololibero

l'Assaggio i vini di FATTORIA PARADISO e i sapori dell'ENOTECA BISTROT COLONNA

Domenica 25 febbraio 2018

Bertinoro, Teatro dell'ex seminario

l’Autore ERALDO BALDINI “Fantasmi e luoghi stregati” e “Sotto il segno delle corna” Società editrice Il Pontevecchio

la Musica LEGGENDE IN MUSICA Miti e credenze popolari

In collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Bertinoro

l'Assaggio i vini di TENUTA DIAVOLETTO e i sapori dell'Agriturismo AL COLLE

Domenica 4 marzo 2018

Bertinoro, Teatro dell'ex seminario

l’Autore VITTORIO EMILIANI “Il furore e il silenzio: vite di Gioacchino Rossini” Ed. Il Mulino

la Musica UNA VOCE POCO FA... Marina Maroncelli (soprano), Margheria Pieri (soprano), Filippo Pantieri (pianoforte)

l'Assaggio i vini di RAFFAELLA BISSONI e i sapori della Pizzeria LA FAVOLA DELL'ORTO

Domenica 11 marzo 2018

Bertinoro, Teatro dell'ex seminario

gli Autori ANTONELLA BECCARIA e GIULIANO TURONE “Il Boss. Luciano Liggio” Ed. Castelvecchi - collana Segreti di Stato

la Musica NON SOLO JAZZ – Alessandro Fariselli (sax tenore),nMassimiliano Rocchetta (pianoforte), Giuseppe Zanca (basso), Fabio Nobile (batteria)

l'Assaggio i vini del Consorzio VINI di BERTINORO e i sapori dell'Osteria PERBACCO