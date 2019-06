Arena Eliseo, riparte l'estate del cinema all'aperto: la programmazione di fine giugno

Da ,artedì 25 Giugno riprende,come ogni anno, il Cinema d'estate dell'Arena Eliseo, in Corso della Repubblica 108, a Forlì. Si parte col film "Quasi nemici" di Yvan Attal la rassegna dell'arena cinematografica forlivese. Nell'area verde di Corso della Repubblica vengono proiettati i migliori film usciti della passata stagione e alcune novità dell'ultimo periodo, come Bohemian Rapsody (giovedi 27 giugno), Il traditore (venerdi 28 giugno) e A star is born (domenica 30 giugno).

Immersa nel verde, l'Arena Eliseo ripropone i migliori film della stagionecinematografica appena trascorsa, accogliendo al suo interno fino a 450 spettatori. Per la programmazione completa visitare il sito dell'Arena Eliseo.