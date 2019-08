Proiettare sotto la torre: scatti da tutto il mondo

Giovedì 22 agosto 2019, alle ore 21.00, il Foto Cine Club Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì, per la manifestazione Piazze d'Estate 2019, presenta in Piazzetta della Misura "Proiettare sotto la torre"; evento dedicato alla multivisione attraverso reportage fotografici realizzati in giro per il mondo da alcuni soci del Club.

Il titolo della serata è: Viaggi nel mondo nel cuore e nella mente.

Programma:

Mauro Antonelli – Reggia di Caserta e dintorni.

Franco Cecchelli – Armenia ieri e oggi.

Dervis e Tiziana Castellucci – La mistica Kathmandu.

Ivano Morgagni e Loredana Lega – Tutti i colori del west.

Andrea Severi – Travel to Tokyo.

Carlo Antonio Conti – Karakorum – Pakistan e Cina del Nord.



Ingresso gratuito