Cinema in lingua originale, arriva "Old man & the gun"

Continuano gli appuntamenti mensili con il cinema in lingua originale alla Sala San Luigi per la stagione 2018/2019.

La prima proiezione del 2019 in lingua originale è prevista il 21 gennaio alle ore 21.00 con il film "OLD MAN & THE GUN" , film candidato al Golden Globes e ultimo di Robert Redford che chiude la sua carriera di attore proprio con questa pellicola.

Per l'occasione sarà possibile usufruire del pacchetto "FILM+BEER" a Euro 5,50.