"Propheta in patria": appuntamento con la soprano Federica Lombardi

L’Associazione “Forlì per Giuseppe Verdi” riprende la sua attività di divulgazione dell'opera lirica sul territorio con un nuovo progetto culturale intitolato "Propheta in patria: i giovani artisti romagnoli d'oggi nei più grandi teatri d'opera".

Il primo appuntamento è venerdì 17 luglio, alle ore 21.30, nell'arena del San Domenico. Ospite della serata è il soprano Federica Lombardi, giovane stella della lirica di natali romagnoli, che brilla ormai intensissima nei più importanti teatri del mondo, dalla Scala di Milano al Metropolitan di New York. Durante la serata le verrà consegnato un riconoscimento speciale, realizzato appositamente per lei su commissione dall’Associazione “Forlì per Giuseppe Verdi” all’artista Angela Suozzo.

Federica Lombardi viene intervistata dal presidente Filippo Tadolini dell'Associazione “Forlì per Giuseppe Verdi”. A seguire un concerto lirico di giovanissime promesse: Eleonora Benetti (soprano), Alberto Ambrogiani (tenore), Andrea Jin Chen (baritono), accompagnati al pianoforte da Giacomo Fiori. L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni: 333 4451305 / 338 1604739