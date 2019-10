Proseguono le visite alla Rocca delle Caminate

La Rocca delle Caminate continua a essere visitabile nel mese di ottobre nei consueti orari: dalle 10,00 alle 19,00, con l’ultimo ingresso alle ore 17,30.

Domenica 13 ottobre alle ore 15,30, per chi desidera ulteriori approfondimenti, è prevista una visita guidata presso Rocca delle Caminate sul tema “dentro la storia”, curata dalla guida turistica della Regione Emilia-Romagna Chiara Macherozzi. Per partecipare alla visita è necessaria la prenotazione (obbligatoria) entro venerdì 11 ottobre al numero 349.8087330 (Chiara Macherozzi). Il costo a persona è il seguente: euro 5,00 (ingresso alla Rocca a tariffa ridotta dai 12 anni in su) + euro 8,00 (vista guidata dai 14 anni in su).

La visita guidata si effettuerà solo al raggiungimento di un numero minimo di prenotazioni pervenute entro il termine prefissato.