"Quante storie nella storia", la rassegna arriva alla 17esima edizione

Giunta alla 17° edizione, la rassegna “Quante storie nella storia” si svolgerà quest'anno dal 7 al 12 maggio.

Promossa da Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna, Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione E.R. e ANAI sezione Emilia Romagna, l'iniziativa intende dare ampia visibilità all'attività didattica svolta negli archivi della regione, insieme alle scuole durante l'anno scolastico che volge al termine, offrendo al tempo stesso occasione di divulgazione e comunicazione del patrimonio archivistico alla cittadinanza.

L' Archivio storico comunale che anche quest'anno ha aderito all'iniziativa, ha lavorato da novembre 2017 ad aprile 2018 con 6 classi di scuola primaria e tre di scuola secondaria, tutte dell'Istituto comprensivo Valle del Montone, plesso di Castrocaro, proponendo, come oramai da tradizione ultradecennale, laboratori di storia e percorsi di ricerca concordati con gli insegnanti.

Nella seconda settimana di maggio, sarà dunque possibile assistere alla presentazione dei lavori che si snoderanno attraverso un trekking urbano fra le antiche residenze municipali, o al Gioco della Bandiera genovese reinterpretato grazie all'utilizzo di una delibera di fine '8oo volta ad erogare riconoscimenti e contributi a chi si fosse arruolato volontario.

Il 21 aprile, sarà possibile assistere ad una tavola rotonda fra Sindaci “vecchi e nuovi “che si riuniranno nella sala consiliare per discutere, in chiave attuale decisioni assunte in passato, con il contributo del Sindaco dei Ragazzi.

Un progetto ambizioso quello de “l'Amministrazione vista dai ragazzi “, che, forte della presenza di un Consiglio comunale dei ragazzi nel territorio comunale, ha inteso coniugare attraverso la didattica, la ricerca archivistica con l'educazione alla cittadinanza attiva.

Sarà realizzato anche un libro che i ragazzi delle medie presenteranno e diventerà il loro cavallo di battaglia anche il occasione della Festa della scuola in programma per domenica 27 maggio.

Le tante tematiche affrontate riconfermano ancora una volta, come le fonti archivistiche siano indispensabili per riscoprire la storia locale nella sua particolarità e per far sì che gli eventi non restino fermi nella sfera della metastoria.

Un particolare omaggio alla cittadinanza è infine calendarizzato per sabato 12 maggio, con la presentazione dell'indagine condotta dall'archivista comunale Paola Zambonelli e lo studioso Antonio Zaccaria durante la fase di riordino del fondo anagrafico dal 1860.

La curiosità verso i nomi che venivano attribuiti, la presenza di certi cognomi piuttosto che altri, la moltitudine di figli di ignoti e le loro attribuzioni nel rispetto delle leggi dell'epoca, sono stati ispirazione per la realizzazione di un profilo storico-anagrafico del castrocarese/terrasolano doc, che, tradotta nel linguaggio dei social, diventa una sorta di …...sei di Castrocaro se....

La presentazione prevista nella Sala concertistica di Castello del Capitano di Piazza-Borgo Romano-Terra del Sole, sarà aperta a tutti e seguita da visita guidata all'Archivio storico comunale.

Il programma

7 MAGGIO

dalle ore 9,00 - Palazzo Pretorio, Piazza G. Garibaldi 1 – Terra del Sole

Castrocaro fra alimentazione e termalismo

Presentazione del territorio comunale e della sua spiccata vocazione termale: breve storia delle

Terme con approfondimenti sia di tipo biografico, sui personaggi che hanno valorizzato le acque

termali e avviato i primi stabilimenti, sia sui menu presenti in archivio e proposti in occasione della

convegnistica medica organizzata per promuovere gli aspetti turistico-termale della cittadina. In

collaborazione con la classe V C della Scuola primaria “S. Serripini” - IC Valle del Montone.

Alla ricerca dello stemma perduto

I numerosi stemmi presenti sulle copertine membranacee del fondo Atti civili e criminali dei

Capitani e Commissari di Castrocaro e Terra del Sole, in parte riprodotti in Palazzo Pretorio,

consentono approfondimenti di araldica e confronto, muovendosi in una sorta di caccia al

tesoro. La ricerca approfondirà inoltre lo studio di Palazzo Pretorio, edificio storico altamente

rappresentativo per Terra del Sole. In collaborazione con le classi Quinte della Scuola primaria “S.

Serripini” – IC Valle del Montone.

8 MAGGIO

ore 9,00 - Palazzo Pretorio, Piazza G. Garibaldi 1 – Terra del Sole

Presentazione del territorio comunale e dei suoi corsi d’acqua, la risorsa termale, l’antico lavatoio

e le fontane, accompagnate da descrizioni igienico ambientali tratte dalla Topografia medica del

dottor Gisberto Ferretti (1873). In collaborazione con le classi Quarte della Scuola primaria “S.

Serripini” - IC Valle del Montone.

10 MAGGIO

ore 9,00 - Palazzo Pretorio, Piazza G. Garibaldi 1 – Terra del Sole

La Pubblica Amministrazione vista dai Ragazzi

Le classi Terze della Scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri” - IC Valle del Montone

presentano i risultati dei tre percorsi didattici con cui si sono approcciati, a partire dalla

documentazione dell’archivio storico comunale, alla Pubblica Amministrazione: “Dalla monarchia

alla Repubblica”, “Il Comune e il suo funzionamento”, “Le residenze municipali”. Per iniziare, un

trekking urbano guidato dai ragazzi, che, partendo dalla sede scolastica, toccherà i vari edifici in

cui ha avuto sede il Comune, per arrivare a Palazzo Pretorio dove verranno presentate le ricerche

svolte in archivio e confluite in una pubblicazione. A corredo il reportage sulla tavola rotonda

fra primi cittadini del passato e in carica e il Sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi. La

mattinata si concluderà nell’ex orto del Bargello, in cui gli studenti animeranno il gioco Bandiera

genovese ispirato ad una deliberazione del 1860. La pubblicazione sarà presentata inoltre il 27

maggio in occasione della Festa del libro organizzata da IC Valle del Montone.

12 MAGGIO

ore 10,30 – sala concertistica – Terra del Sole: Castello Borgo Romano

Anagrafe storica dal 1860 al 1911: presentazione dati e percorsi di ricerca

A conclusione del riordino dello schedario dell’anagrafe storica sarà presentata l’indagine, a cura

di A. Zaccaria e P. Zambonelli, condotta sui nomi e cognomi più diffusi nella comunità terrasolana

e castrocarese dei tempi passati, corredata da curiosità sui nomi più insoliti fino ad arrivare alla

straordinaria ricchezza di ignoti di madre e padre e delle connotazioni loro attribuite. Un fondo

utile alla ricostruzione di alberi genealogici, fenomeni migratori, professioni esercitate…

