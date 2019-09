Mostre, auto d'epoca e polenta alla Festa dell'amicizia

Si tiene sabato 21 settembre la Festa dell'amicizia al Centro sociale del Quartiere Cava di Forlì.

La giornata inizia sin dalle 10 del mattino con una esposizione di oggetti creativi e di riuso, e antichi mestieri, presso il centro sociale di via Sillaro 42.

Una importante mostra di 20 pannelli fotografici da Forlì al Fronte, si apre presso il centro sociale alle 10. La mostra racconta di episodi e di protagonisti forlivesi nella Grande Guerra. Alle 18 una visita guidata da Flavia Bugani illustra l'esposizione. Una grande mostra, 20 pannelli fotografici La nascita del Quartiere Cava, è allestita presso il Bar centrale e il bar Trilly di via Sillaro.

E poi dalle 14 alle 18 su via Sillaro una esposizione di macchine d'epoca. Alle ore 16 un quadrangolare di calcio con i bambini della Polisportiva Calcio Cava Ronco, presso il campo del Parco Bertozzi, in via Sillaro. Dalle 17 canti e stornelli del gruppo Alpini città di Forlì. Alle 17.15 premiazioni.

Non mancano gli Stand gastronomici dove ristorarsi e dalle 19 i commercianti del quartiere Cava offrono polenta.