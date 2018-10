"Quartieri in festa" al Parco di via Dragoni

Domenica a partire dalle 11 il Parco di via Dragoni ospiterà “Quartieri in festa”, evento per tutte le età organizzato dai Comitati di Quartiere della Zona Est di Forlì con il patrocinio del Comune. Dalle 12.30 avrà inizio il pranzo per partecipare al quale è necessaria la prenotazione (telefono 3393009029 Salvatore). A seguire, dalle 14, spazio ad attività per ragazzi con il centro di aggregazione giovanile e musicale Officina 52, mentre dalle 14.30 arriveranno i personaggi di “Elsa, Gattoboy e Gufetta”. Dalle 15.30 sarà inoltre possibile svolgere gratuitamente un giro del quartiere con un trenino che avrà come punto di partenza e di arrivo da via G. Santarelli.

Alla festa saranno attivi il trucca bimbi e una animazione per i più piccoli con palloncini e bolle giganti. Nell'area possibile verranno allestite mostre fotografiche e saranno visitabili gli stand espositivi organizzati dai Quartieri e dalle Associazioni della zona. All'evento parteciperanno Elisa Giovannetti, Assessora alla Cultura del Comune di Forlì e Salvatore Pulizzi, Coordinatore della Zona Est. Alle 17.15 finale in musica con il Concerto proposto della Banda “Giuseppe Verdi” di Carpinello.