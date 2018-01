Quarto appuntamento per "I Pomeriggi del Bicchiere"

Domenica a Fratta terme all'interno del salone del Grand Hotel “Terme della Fratta”, si svolgerà il quarto appuntamento della rassegna I Pomeriggi del Bicchiere. E sarà la volta del libro La Romagna dei castelli e delle rocche, pubblicato dalla società editrice Il Ponte Vecchio e scritto da Angelo Turchini, Cristina Castellari, Marco Viroli, Mirko Orioli e Paola Novara.

Le rocche, che spesso sono costruite sulla sommità delle nostre colline, diventano in questo libro un punto di vista davvero interessante per raccontare la Romagna. Ricostruendone le vicende che hanno portato alla costruzione dei tanti castelli presenti praticamente in ogni località del nostro territorio gli autori narrano la storia della nostra terra tra tra Medioevo ed età moderna: ovunque era in atto una lotta per la sopravvivenza e per il dominio e, di conseguenza, lungo tutto l’Appennino, vengono costruite strutture di difesa e di offesa che, in un certo modo, danno ancora maggiore slancio alle nostre colline, anche a quelle molto semplici come Cesena o Santarcangelo, oppure nella piena pianura, danno maggiore compattezza alla città come a Lugo, a Faenza o a Forlì, per fare qualche esempio. Nelle pagine di questo libro «passano figure memorabili; rivivono le ambizioni degli uomini che abitarono quelle torri e quei masti; si celebra l’eroismo di donne di ardente sorprendente coraggio, protagoniste di una Romagna appassionata e corrusca; si rievocano le sofferenze delle popolazioni, la prepotenza dei signori, le tecniche della guerra, gli afrori delle ambizioni umane, infine gli amori che pure fiorirono in sale costruite per altro che per l’abbandono alle tenerezze dei sentimenti.» così scrive Eraldo Baldini nella presentazione del libro. Sarà quindi un appuntamento davvero interessante per scoprire un libro unico sia per la vastità della ricerca sia, e in particolare, perché è la storia di donne, di uomini, di città dentro la loro rocca.

A presentare quest'opera, frutto dell'impegno di ben 5 autori saranno: Mirko Orioli, cesenate, docente di Storia dell’arte nelle scuole secondarie di secondo grado, si occupa della realizzazione di progetti tesi alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale e membro dello Studio Culturale “Artemisia” di Cesena; e Marco Viroli, forlivese, laureato in Economia e Commercio, saggista e giornalista pubblicista, esperto in comunicazione e operatore culturale, e già autore di numerosi libri storici.

Per il momento musicale la Scuola Musicale di Bertinoro presenta la D.A.Jazz Orchestra con la presenza, divenuta ormai tradizionale, di un gruppo di musicisti di grande qualità (sax tenore: Giacomo Ballani, Giulia Amadori. Manuel Bazzocchi, Lorenzo Raggini, Marco Giovannini - tromba: Licia Reggi, Andrea Braschi - chitarra: Paolo Iaia - basso: Fabrizio Fabiani - batteria: Matteo Vignoli) che, coordinati e diretti dal vulcanico Alessandro Fariselli, porterà dinamismo e allegria con i ritmi e le note dello swing, che sarà il cuore pulsante del concerto proponendo brani delle famose orchestre di Glen Miller o Duke Ellington, ma anche del funk e del soul-jazz .

L'ultima parte del pomeriggio, come sempre, sarà dedicata all'assaggio dei nostri grandi vini e della buona cucina. Protagonisti di questo momento saranno alcuni vini della cantina Fattoria Ca' Rossa, che ha una lunga tradizione vinicola, promettendo di far conoscere in ogni sorso di vino la storia di una famiglia, unita dall'amore per la viticoltura e per la propria terra, e il Comitato Manifestazioni e Gemellaggi da sempre impegnato, soprattutto attraverso l'attività con i comuni gemellati con Bertinoro, a far conoscere i prodotti di qualità della nostra gastronomia.