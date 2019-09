Quattro incontri per conoscere l'autismo e abbattere le barriere

La disabilità, con uno sguardo particolare allo spettro autistico sono al centro di un ciclo di 4 incontri realizzati dall’Associazione Culturale Cambiavento (no profit) grazie al contributo della BCC Forlivese Ravennate e Imolese e in collaborazione con l’associazione Voce all’Autismo Onlus.

L’associazione nasce a Cesena nel 2018 da 6 professionisti che lavorano in ambito psicologico, educativo e motorio specializzati in disabilità e disturbo dello spetto autistico con la volontà di realizzare incontri e progetti destinati a formazione, aggiornamento e supporto di genitori, educatori e insegnanti: spesso infatti queste figure si sentono abbandonate e senza le necessarie competenze specifiche per affrontare il delicato ruolo educativo, soprattutto di fronte a gravi disabilità.

L’appuntamento è i primi 4 mercoledì di ottobre presso la Sala BCC Città e cultura di Forlì dalle 20,30 alle 22,00. Gli incontri, gratuiti per tutti i soci Cambiavento (costo tessera associativa € 10,00), sono rivolti a genitori, educatori e insegnanti e mirano a promuovere spunti di riflessione e alcune basilari buone prassi che, se applicate, possono migliorare il proprio approccio alla persona con disabilità cognitiva, contribuendone a potenziare autonomie e capacità comunicative.

Il programma degli incontri

Mercoledì 2 ottobre il tema proposto è "Insegnare a comunicare a chi non può parlare: La comunicazione aumentativa alternativa".

Mercoledì 9 ottobre "Comportamenti problematici: come possiamo intervenire? con la dott.ssa Valeria Zoli.

Mercoledì 16 ottobre "Disturbi dello spettro autistico e ridotta funzione motoria".

Mercoledì 23 ottobre "Lui non ha problemi: valorizzare e tutelare i Fratelli di bambini con difficoltà".