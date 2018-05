Quattrozampe al centro commerciale: attività e passeggiata mattutina

Sabato 9 e domenica 10 giugno week-end dedicato ai nostri amici a quattrozampe al centro commerciale Puntadiferro di Forlì.



L'appuntamento è dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 per divertirsi in compagnia del proprio cane e di tutta la famiglia: attività di mobility, consulenze e laboratori per bambini per imparare a costruire giochi con materiali da riciclo.

E domenica mattina puntare la sveglia presto: alle ore 8.15 ci sarà la passeggiata socializzante seguita dagli educatori cinofili.



Per informazioni e per iscriverti alle attività: quattrozampealpuntadiferro@gmail.com