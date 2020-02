Mercoledì 26 febbraio, alle ore 15, presso la sala della chiesa di Coriano in Via Pacchioni 44/A a Forlì, Caffè per tutti in collaborazione con il Fotocineclub Forlì presenta "Racconti con le immagini", una proiezione di multivisioni a cura di Tiziana Catani, Dervis Castellucci, Loredana Lega e Ivano Magnani.

Le proiezioni proposte sono "Il carnevale della Comba Fréida" - "Forlì: sguardi sulla città" -"Omaggio a Giuseppe Verdi" - " Venezia in maschera" - "Vicenza città d'autore".



Ingresso libero.