"Racconti dell'umano sui muri di Forlì", parte il crowdfunding per un'azione di arte pubblica partecipata

E' partita on line la campagna di crowdfunding di "Racconti dell'umano sui muri di Forlì", un'azione di arte pubblica partecipata di Marcello Di Camillo e Casa del Cuculo che avrà luogo presso il complesso dell'ex fabbrica Battistini tra via Paradiso e via Palazzola a Forlì.

"È vero, l'arte non è un panino. Meglio comprare un panino, è più facile da capire che un panino ha un costo. Ma l'arte può cambiare il modo di vedere le cose, può offrirti altre temperature, farti vedere in modo diverso il fatto che il panino non c'è. Questa cosa può darti la possibilità di trovare altri panini o di scoprire che non ti interessano i panini. Potenzialmente l'arte non è un panino ma può essere mille e più panini. Trenta murales in un palazzo del centro storico di Forlì, l'artista ci mette il suo linguaggio, il come raccontare, la cittadinanza il contenuto, il cosa raccontare e tutti ci mettiamo un contributo per dare ai 1000 panini la possibilità di esistere. Una comunità che si regala un'azione artistica questo il senso del gesto che cerchiamo."

Così viene presentata la campagna sul sito www.ideaginger.it dove aprendo la pagina del progetto "Racconti dell'umano sui muri di Forlì" è possibile approfondire l'iniziativa e vedere le ricompense previste per i sostenitori.

Cos'è il crowdfunding? E' una raccolta di contributi organizzata dal basso, come una colletta per organizzare una gita, un finanziamento collettivo dove ogni singolo individuo nel suo piccolo diventa fondamentale parte del grande, come fanno gli alberi ciascuno dei quali rende una soffiata d'aria pulita, e tutti assieme permettono la vita.

https://www.ideaginger.it/progetti/racconti-dell-umano-sui-muri-di-forli.html