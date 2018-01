Venerdì, alle ore 16.30, alla Biblioteca Comunale "Aurelio Saffi” di Corso della Repubblica 78 è in programma l’incontro per bambini fino a 7 anni della rassegna “Racconti sotto l'albero”. La lettura animata e musicata avrà come protagonista Marta Cupertino dell’Associazione InArte. Per informazioni: 0543.712628 – 712615.