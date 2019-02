Quasi 50 centimetri di neve: tutto pronto per il 27esimo raduno scialpinistico della Campigna

48 centrimetri di coltre nevosa registrati a 1.450 metri dalla stazione Meteomont del Parco nazionale (la cui vetta è a 1.657) confermano che la grande marcia di domenica, con un carnet di 26 successi alle spalle, al centro dell'inverno del Parco nazionale, sarà ancora un appuntamento imperdibile di natura, sport, divertimento e amicizia. La manifestazione è organizzata dal gruppo escursionistico La Lama e rientra nel programma "Neve e natura", fortemente sostenuto dall'area protetta nell'ottica della promozione della corretta fruizione dello straordinario patrimonio naturalistico durante la stagione della neve.

La manifestazione è aperta a tutte le specialità su neve (sci-alpinismo, sci-escursionismo, ciaspole). La partenza sarà dal passo della Calla alle 9.30, per descrivere un itinerario a 8 tra le cime innevate e i panorami mozzafiato, lungo un percorso che è in corso di definizione. Il pranzo, a prezzo convenzionato, potrà avvenire nei ristoranti della zona (previa prenotazione). L'evento contribuisce al conferimento dei riconoscimenti legati al memorial Paolo Brilli e alla targa Piero Della Bordella. La quota di iscrizione, di dieci euro, comprende i gadget ricordo e i ristori lungo il percorso. Per informazioni si possono chiamare Matteo (331. 6538520), Riccardo (349. 5693767), Luciano 320. 4309459) o Gigi (349. 4231499).