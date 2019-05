Da Bucarest a Forlì, i ragazzi di Parada al Centro per la Pace per il progetto "Annalena Donna Libera"

Giovedì 23 maggio alle ore 17, presso il Centro per la Pace, è possibile conoscere, dai diretti interessati, l'esperienza dei ragazzi di Parada, presenti a Forlì per portare la propria testimonianza nelle scuole di Forlì e Cesena nell'ambito del progetto “Annalena Donna Libera – Portatori di sobrietà!”.

Nata a Bucarest, Parada è un'associazione che ha come obiettivo il recupero di bambini e giovani che vivono senza un tetto per le strade della capitale rumena. Gli incontri, che vedono impegnati i ragazzi di Parada nelle scuole fino al 24 maggio, faranno da apripista a una serie di appuntamenti che riporterà a Forlì i ragazzi di Parada il prossimo inverno, con il loro spettacolo “Pinocchio” rivolto a tutta la cittadinanza. Ciò che unisce i ragazzi di Parada ad Annalena Tonelli è senza dubbio l’amore, e la fantasia dell’amore: un amore inteso come piena disponibilità a piegarsi verso chi soffre e ad aiutarlo a rialzarsi.