Giovedì alla Collina dei Conigli (parco Urbano Franco Agosto), i Ramingo presenteranno il loro primo LP, Rimango. Inciso tra febbraio e marzo, "Rimango" è un album che parla al cuore delle persone, con semplicità e immediatezza. Racconta la voglia di partire, di staccare la spina, di abbandonare i pensieri per abbandonarsi all’amore. Dieci tracce inedite tra ballate malinconiche, ritmi gitani, frammenti di vita che diventano cammino, elementi di musica folk uniti al pop e alle sonorità del sud america; un sound che fa ballare e sognare nuovi viaggi e terre lontane o, perché no, una piadina e un bel bicchiere di vino nell’osteria dietro l’angolo! Una bella birra ghiacciata per combattere l’afa e la musica dei Ramingo per ballare, what else?

Il gruppo è composto da Lorenzo Bulgarelli alle percussioni; Nicola Casamenti alle chitarre; Marco Ciancaglini al basso; e alla voce Andrea Ravaioli al piano, Special Guests della serata: Andrea Braschi alla tromba, Giacomo Casadio al sax, Flavio Severi al trombone. Luana Tartarotti e Alessandra Godoli alle parti danzate.

