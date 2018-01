Raoul Bova e Chiara Francini in "Due" al Diego Fabbri

La Stagione di Prosa del Teatro Diego Fabbri prosegue con due volti noti al grande pubblico, Raoul Bova e Chiara Francini, che ci faranno riflettere con toni leggeri sulla vita di coppia e il tema della convivenza con lo spettacolo "Due", in scena da giovedì 11 a domenica 14 gennaio.

L’occasione è l’inizio della convivenza che per tutti gli esseri umani sani di mente è un momento molto delicato. Che siano sposati o meno, etero oppure omo. Marco è alle prese con il montaggio di un letto matrimoniale, Paola lo interroga sul loro futuro di coppia. Sapere oggi come sarà Marco fra 20 anni, questa è la sua pretesa. O forse la sua illusione. La diversa visione della vita insieme emerge prepotentemente nelle differenze fra maschile e femminile. Entrambi i giovani evocheranno facce e personaggi del loro futuro e del loro passato: genitori, amanti, figli, amici che, come in tutte le coppie, turberanno la loro serenità. Presenze interpretate dagli stessi due protagonisti che accompagneranno fisicamente in scena dei cartonati con le varie persone evocate dal loro dialogo. Alla fine il palco sarà popolato da tutte queste sagome e dai due attori: l’immagine stilizzata di una vita di coppia reale, faticosa e a volte insensata. Perché non sempre ci accorgiamo che in due siamo molti di più. E montare un letto con tutte queste persone, anzi paure, intorno, non sarà una passeggiata...

La prevendita dello spettacolo "Due" è in corso presso la biglietteria diurna (via dall'Aste,18) tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 15,30 alle 18,30 ( info e prenotazioni: tel 0543 712170 e teatrodiegofabbri@comune.forli.fc.it ) e on line sul sito www.teatrodiegofabbri.it .

Anche per la Stagione Teatrale 2017/18, il Teatro Diego Fabbri propone al pubblico i graditi ed apprezzati IncontriArtisti. Attori e compagnie in scena per gli spettacoli di Prosa incontreranno il pubblico nel foyer del teatro.

Gli artisti dello spettacolo Due incontreranno il pubblico sabato 13 gennaio alle ore 18,00 nel Foyer del Teatro, Via dall’Aste 10 (ingresso laterale teatro) – entrata libera fino ad esaurimento posti.Si consiglia di verificare sul sito, nei giorni dello spettacolo, eventuali comunicazioni e/o cambiamenti motivati da impegni imprevedibili degli artisti.