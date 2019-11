Rap made in Romagna con Max Penombra e Visioni di Cody

Mercoledì 6 novembre, alle 22.00, il Diagonal Loft Club di Forlì ospita sul suo palco il live di Max Penombra feat. Visioni di Cody.

La storia di questo nuovo progetto made in Romagna è un'inedita congiunzione tra due mondi un tempo molto distanti, quello del rock indipendente e quello del rap, che ultimamente ha trovato nell'underground un terreno comune di sperimentazione musicale e storytelling. L'incontro è avvenuto nel live club più underground di Ravenna, il CISIM di Lido Adriano quando Max Penombra (già ne Il Lato Oscuro della Costa e da tempo legato a quel circuito) ha cantato una strofa per un concerto dell'ormai storica band alt-rock di San Piero in Bagno, Visioni di Cody. Nel 2019 è arrivato il frutto di questa collaborazione "lungo la E45" che collega Ravenna all'entroterra cesenate, "Quando Esco Voglio Stare Tranquillo", uscito su Brutture Moderne.

Ingresso gratuito.