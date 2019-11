Rapporti intergenerazionali, il professor Daniele Checchi parla di "Scuola e processi educativi"

Prosegue il ciclo di incontri avviato a settembre in occasione del Festival del Buon Vivere e organizzato in collaborazione con l'associazione Nuova Civiltà delle Macchine dedicato primariamente al mondo delle scuole.

L'obbiettivo è quello di proporre una riflessione sul tema dei rapporti inter-generazionali, ricomponendo un approccio interdisciplinare attraverso specifici approfondimenti condotti da diverse prospettive: rapporti sociali, lavoro, scuola, demografia, evoluzione biologica e culturale, ambiente, rapporti amorosi relazioni e valori.

Giovedì 28 novembre, alle ore 9.00, all'I.T.E. Matteucci (via Filippo Turati, 9) di Forlì si svolge l'incontro “Scuola e processi educativi. Quali cambiamenti nella prospettiva dei rapporti tra generazioni”. Presente il professor Daniele Checchi, professore in Economia Politica – Università di Milano e già Membro del Consiglio direttivo di ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca).