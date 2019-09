"Macinare cultura", i mulini vanno in scena a Fiumicello: visite guidate, escursioni, pic nic e musica

I mulini storici vanno in scena domenica a Fiumicello per la rassegna "Macinare cultura", organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco. Il programma di appuntamenti è finalizzato alla scoperta di antiche varietà orticole e cerealicole tradizionali. Si comincia alle 9 con un'escursione guidata a cura di Salvatore Valente, lungo il Sentiero Natura "Fiumicello, sulle tracce dell'uomo" (durata due ore, dislivello 100 metri, lunghezza 2 chilometri ad anello ed adatta alle famiglie). Il ritrovo è al Centro Visite di Premilcuore e spostamento con mezzi propri a Fiumicello. L'escursione gratuita, ma è necessaria la prenotazione.

Alle 11 ci sarà la visita guidata al Mulino Mengozzi con illustrazione del sistema di funzionamento e macinazione del grano. Seguirà alle 11.30 un laboratorio di panificazione rivolto ai bambini a cura dell'Azienda Agricola Biologica TIRLI di Paolo Marianini (preparazione del pane, cottura nel forno a legna e degustazione). Dalle 12.30 picnic all'aperto con distribuzione di cestini contenenti prodotti enogastronomici di aziende del territorio, a cura della Pro Loco (costo a cestino 7 euro). Alle 14.30 laboratorio dedicato alla conoscenza delle antiche coltivazioni cerealicole, a cura di Atlantide. Alle 16. pettacolo di musica popolare con il trio "Contrada Lamierone".

L’iniziativa è organizzata dalla Regione Emilia-Romagna, da IBC Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali, da Aiams Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici Emilia Romagna e da ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna – Circuito Regionale Multidisciplinare, in collaborazione con gli otto Comuni coinvolti e BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese & imolese, e EmilBanca Credito Cooperativo. Per info e prenotazioni Pro Loco Premilcuore 340 3238213 e Centro Visita di Premilcuore 0543 956540.