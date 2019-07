Realtà distopica in scena con lo spettacolo "Il Premio"

La Compagnia Teatro delle Forchette porta in scena lo spettacolo "Il Premio" il 19 luglio alle 21.15 alla Fabbrica delle Candele di Forlì.

La piece è tratta da "Il Premio" di Andrea Giunchi, per la regia di Andrea Bedei.

10 maggio 2039. In una realtà distopica non troppo lontana, Joshua Reed, filantropo londinese ormai da tempo divenuto uomo più ricco del suo tempo, scopre che entro un anno l'umanità cadrà in rovina.

Nel suo "Rapporto Cassandra", mette nero su bianco con dati e grafici, che guerre, migrazioni, crisi alimentari e cambiamenti climatici ci avrebbero messo tutti in ginocchio, senza la possibilità di risollevarci se non dopo molti decenni. Il rapporto viene ignorato.

Joshua indice quindi il Premio Fenice: il suo patrimonio verrà donato all'idea in grado di salvare l'umanità. Quale idea può risolvere tutti i problemi? È possibile salvare un mondo che non vuole essere salvato?

Biglietti: 8 euro.