Red Ronnie presenta "Timelas", la personale di Giovanna Fra

Venerdì 30 agosto alle ore 18,30 viene inaugurata presso i locali del Glance Art Studio di Forlì (via Ugo Bassi, 17) la mostra personale di Giovanna Fra intitolata "Timelas", che vedrà esposti una trentina di dipinti nella sede di via Ugo Bassi n. 17.

La mostra si avvale dell'introduzione del critico d'arte Silvia Arfelli e della presentazione di Red Ronnie, disc jockey, giornalista e conduttore televisivo, oltre che uno dei maggiori esperti di comunicazione relativamente alle contaminazioni fra le varie arti contemporanee. Dopo le presentazioni critiche seguirà un intervento musicale del duo DeLord&Victoria Urban, pianoforte e violino. Le opere sono raccolte nell'omonimo catalogo "Timelas", nel quale la stessa Artista scrive: "in questo nuovo ciclo di lavori (foto digitali su tela) il time si manifesta come un viaggio a ritroso, la pittura riporta l'opera ad un tempo-vita reale. Timelaps (intervallo di tempo) è il titolo della mostra allestita a Forlì dove sarà proposta al pubblico una serie di tele che avrà come protagonista l'#hashtag. Un ideogramma sovrapposto ai dipinti diventa legante comunicativo e aggregatore col mondo, con l'intento di restituire messaggi che sono stati etichettati con esso..."

Nata a Pavia, Giovanna Fra ha studiato restauro conservativo e si è diplomata in Pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera nel 1993, con una tesi su John Cage e sul rapporto tra arte e musica nel secolo passato. Nelle sue opere si manifesta una sinergia di componenti artistici diversi. Nelle sue rappresentazioni - definite ipergrafie - la moda, la pittura, la scultura e la fotografia si mescolano in libertà. Giovanna Fra realizza le sue opere con tecniche diverse: dipinge su tela, con ricche pennellate; realizza ceramiche e le texture, che sono fotografie digitali stampate su tela, che contengono ingrandimenti di dipinti oppure di trame di tessuti, caricate di suoi interventi pittorici: singole pennellate, colori a macchia o grumi di colore, nitido e chiaro oppure evanescente. Le sue ipergrafie richiamano le "tele computerizzate", tipiche degli ultimi anni di Mario Schifano. Il tratto è materico, espressivo e netto, tanto da apparire naturale. Vittorio Sgarbi l'ha così definita: "Giovanna Fra dipinge sospensioni, momenti di isolamento dal contingente". Ha partecipato alla 58^ edizione della Biennale di Venezia all'interno dello storico Palazzo Bollan, sede del Padiglione della Repubblica di San Marino, dove è allestita una sorta di Stanza delle Meraviglie, in cui un dipinto e una video-installazione al centro della stanza e a parete, fungono da Mirabilia. Nel video, una serie di immagini scorrono velocemente, il Timelaps che ripercorre in senso circolare un arco di tempo, evoluzione del lavoro dell'Artista.

La mostra è aperta fino al 25 settembre negli orari di galleria: dal lunedì al sabato 15,30 - 19,30. Giovedì e domenica chiuso.