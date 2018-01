"Regali di versi, regali diversi": viaggio nelle parole di Lucio Dalla

Giovedì alle 17:30 al Ridotto del Teatro Diego Fabbri è in programa "Regali di versi, regali diversi" con intervento del Maestro Roberto Costa. Parole e Note. L'itinerario musicale di quest'anno esplorerà la vita di 3 grandi musicisti; partendo dal testo di una canzone, si vuole scoprire/ ri-scoprire l'Artista. L'analisi del testo sarebbe lo spunto per raccontare l'Autore/Musicista, la sua storia (anche personale), il contesto culturale in cui ha vissuto ed eventuali sviluppi successivi, grazie anche alla sua produzione. La nostra ricerca intende dunque, attraverso la valorizzazione dell'opera, indagare sulle motivazioni che hanno così tanto influenzato lo stile di vita e la cultura di intere generazioni. Un viaggio attraverso le parole e i versi di uno dei più grandi musicisti ed interpreti della musica italiana, Lucio Dalla. Un percorso che parte dall'analisi dei testi di Dalla come autore ripercorrendo i più grandi successi scritti per altri interpreti e giunge fino alle parole e ai versi cantati dall'artista bolognese che altri hanno scritto per lui.