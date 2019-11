Alimentazione e salute al seminario "Respira, muoviti, mangia sano"

Respira e mantieniti in Movimento con Alimentazione equilibrata. Questo il titolo del Seminario organizzato da Boutique del Movimento di Viale Bolognesi 138 a Forlì e facente parte del ciclo di seminari "Abitudini al Benessere, Incontri con gli esperti".



Sabato 23 Novembre, ore 16:00-18:00, Gianpaolo Usai, Educatore alimentare e autore dei libri "Cibo Serio" e "Inganno Alimentare", assieme alla Dottoressa Micaela Erani laureata in Scienze Motorie, parleranno di cibo sano e spesa consapevole, di riequilibrio attraverso il movimento e l'ascolto corporeo.



A tutti i partecipanti verrà offerta una Tisana di Benvenuto a cura della Erboristeria Natura della dottoressa Nadia Mengozzi.



Necessaria prenotazione, posti limitati. Quota di partecipazione al seminario: €10,00 Per prenotarsi chiamare al numero 347 5592222.