Con "Echi di splendore" riapre per un giorno il cinema teatro Apollo

Riapre l'Apollo. A ridar voce allo storico cinema teatro per un giorno sarà l'artista longianese Claudio Ballestracci, che realizzerà insieme al compositore Christian Mastroianni "Echi di splendore". L'appuntamento, in programma domenica pomeriggio, si inserisce nell'ambito della chiusura della mostra "Sonoro interno" di Ballestracci, ospite dal 2 dicembre degli spazi espositivi di "Arte al Monte", in corso Garibaldi. "L’abbandono porta inevitabilmente al silenzio - scrivono i due artisti - L’aria è stantia, tutto è fermo, immobile. Ma in ogni luogo non si è mai soli. Basta smuovere la polvere per risvegliare echi lontani, mormorii che da sempre attendevano di incontrarci". Il ritrovo per raggiungere quindi il cinema Apollo presso cui sarà allestita l'installazione/performance è fissato per le 16 al Palazzo del Monte di Pietà (a Forlì, in corso Garibaldi, 37). La partecipazione è gratuita.