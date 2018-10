Riccardo Falcinelli chiude la rassegna letteraria Caratteri d’autore

Sarà Riccardo Falcinelli a chiudere sabato la rassegna letteraria Caratteri d’autore. Porterà a Forlì un’esplosione di colori, raccontando come questi abbiano influito sulla nostra percezione del mondo. Visual designer di successo, Falcinelli accompagna il pubblico in un viaggio attraverso la simbologia del colore, dal rosso del comunismo all’azzurro del manto che tradizionalmente veste la Madonna. Ogni colore ha un suo significato, una simbologia che veicola valori e sentimenti. I colori hanno influenzato e continuano a influenzare il cinema, la pittura, la fotografia, ma hanno un forte impatto anche sulla percezione che abbiamo delle piccole cose quotidiane. Falcinelli mette insieme opere d’arte, frutti, oggetti di uso comune e li unisce con interessanti disamine storiche e altrettanti aneddoti, che fanno di Cromorama un racconto «bellissimo, particolare. Falcinelli è riuscito a scrivere un libro in fondo tecnico sui colori con un divertimento quale raramente capita di incontrare. Un miracolo» (Corrado Augias, Quante storie). Appuntamento alle ore 19, al Diagonal Loft Club. Gli incontri sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook del festival “Caratteri d’autore” o visitare il sito www.caratteridautore.it