Riccardo Rossi dichiara la superiorità femminile nello spettacolo "W le donne"

Con Riccardo Rossi si chiudono gli appuntamenti della rassegna Comico della Stagione 2018/2019 del Teatro Diego Fabbri di Forlì. Lunedì 4 marzo alle ore 21 presenterà lo spettacolo "W le donne!", un viaggio attraverso le tante e diverse figure femminili con cui un uomo deve confrontarsi nella vita, con la piena consapevolezza della loro schiacciante superiorità. Anche perché come diceva Groucho Marx: “gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta…”. Lo spettacolo, già sold out, è scritto dallo stesso Rossi insieme ad Alberto Di Risio ed è diretto da Cristiano D’Alisera.

La donna è la prima persona che conosciamo al mondo! Maschi o femmine è uguale: è sempre lei il nostro primo incontro. Ma se le bambine crescendo diverranno sempre più “colleghe” della madre (prima o poi faranno un figlio anche loro) i maschi si ritroveranno per tutta la vita a fare i conti con quell’essere che li ha generati. Ma i ruoli nel corso degli anni cambieranno, dopo la madre conosceranno la tata, la sorella, la nonna, la prima amichetta, la maestra, la fidanzata importante, la moglie, la figlia, la ex moglie, che si svelerà essere un’altra persona, poi la seconda moglie e si spera l’ultima, e così via, senza dimenticare ovviamente la più temuta: la suocera.

Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it