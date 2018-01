"Ricette d'amore" sul palco con Maria Pia Timo e Cinzia Berni

La Stagione di Prosa del Teatro Dragoni di Meldola prosegue all’insegna della comicità. Giovedì 18 gennaio alle ore 21 andrà infatti in scena la commedia Ricette d’amore, un affresco spudorato e frizzante delle donne di oggi che farà ridere e riflettere sulla realtà che ci circonda. Interpretato da Maria Pia Timo, Cinzia Berni (anche autrice), Roberta Garzia, Francesca Bellucci e Beppe Convertini, la commedia è diretta da Diego Ruiz.

Dopo la replica al Teatro Dragoni, lo spettacolo proseguirà la sua tournée in Romagna al Teatro Masini di Faenza (venerdì 19 gennaio) e al Teatro Alighieri di Ravenna (mercoledì 7 febbraio).

Quattro donne alle prese con l’amore in una commedia irresistibile che ha già fatto divertire migliaia di spettatori.

Cosa succede se una tranquilla serata tra amiche viene interrotta dall’arrivo improvviso di un bellissimo ragazzo in cerca d’aiuto? Quale sarà la ricetta giusta per resistere alle tentazioni e a non farsi travolgere dalla passione?

Quattro donne alla riscossa contro il maschio tentatore!



Biglietti: da 8 a 19 €.

Prevendita e prenotazioni telefoniche (0543 490089 – 0543 64300): sabato 13 gennaio dalle ore 9 alle ore 12 presso il Botteghino del Teatro Dragoni e da lunedì 15 gennaio (negli stessi orari) presso gli uffici del Teatro Il Piccolo di Forlì (via Cerchia, 98).

Prevendite on line: www.vivaticket.it

Info: 0543/490089 – 0543/64300 e www.accademiaperduta.it