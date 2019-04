Le ricette di Mamma Vittorina: presentazione del libro a Casa Artusi

Domenica 7 aprile ore 15.30 a Casa Artusi si tiene la presentazione del libro "Le Ricette di Mamma Vittorina", a cura di Giorgio Cicognani. L’incontro è parte del ciclo de “Le Domeniche delle Mariette”, gli incontri organizzati dall’Associazione delle Mariette di Forlimpopoli per promuovere la conoscenza di sapori e tradizioni del cibo. Dopo l’incontro, una piccola degustazione dei “Tortelli di San Lazzaro” di Mamma Vittorina.

Una vecchia credenza romagnola, di noce massello, di quelle di una volta; un cassetto; un quaderno ingiallito dal tempo; la nostalgia di un figlio… Questi gli ingredienti per una storia familiare, legata alla figura di Mamma Vittorina, casalinga e cuoca "della domenica" dotata, contrariamente a quanto questa definizione possa far pensare, di grandi competenze culinarie, niente affatto improvvisate. A dimostrarlo c'è il suo quaderno di cucina, appartenuto in precedenza all’Albina, sua maestra professionale che individua in Vittorina una degna erede. E Vittorina ci mette del suo, ampliando il repertorio con ricette e preparazioni che la rendono celebre e ricercata nella zona del faentino. Il risultato di tanti saperi pratici sedimentati è un ricco repertorio depositario di tanta arte culinaria, fatto conoscere grazie all’iniziativa di Giorgio Cicognani, figlio di Mamma Vittorina.