Riciclo e opere stravaganti: a Palazzo Sassi Masini arriva il Metamuseo girovago

Inaugura il Metamuseo girovago di Palazzo Sassi Masini nel pomeriggio del 2 ottobre con stravaganti opere tridimensionali tra ricicli, storytelling e fantastica e la mostra di fotografia Lifelong playing. Intervengono Valerio Melandri, assessore alla Cultura del Comune di Forlì, il prof. Roberto Farnè dell'Università di Bologna, Cristina Paglionico, direttore FotoIt.

Il Metamuseo girovago presenta il riuso creativo in sculture con l’anima che interrogano il quotidiano e le sue prospettive come quelle dell’economia circolare e della cultura ludica attraverso arte e riciclo. Nella centralissima via Sassi 17 a Forlì in occasione dell’apertura, ad ingresso libero, mercoledì 2 ottobre alle 18,30, con prof. Valerio Melandri - Assessore alla Cultura del Comune di Forlì, Prof. Roberto Farnè - Università di Bologna, Cristina Paglionico - Direttore FotoIt e Presidente di Tank – Sviluppo immagine (Circolo FIAF), alcuni fotografi e autori Tank e chiunque voglia sperimentarsi, sorseggiando il tè del visionario, si metterà in campo un diverso modo di vedere il mondo per “giocare e mettere in gioco nel tentativo di diventare noi per primi generatori di cambiamento”.

Al Metamuseo di Palazzo Sassi Masini tutti i pomeriggi, dal 2 al 30 ottobre, dal lunedì alla domenica, dalle 16 alle 19,30, in via Sassi 17 a Forlì si incontra anche la prima tappa della mostra fotografica itinerante “Lifelong playing: il gioco per tutta la vita”, uno stimolante progetto di Tank – Sviluppo immagine, LUnGi e Metamuseo. Il progetto Metamuseo girovago nella sua quinta performance è presentato da Fantariciclando, con il contributo della Regione Emilia-Romagna - Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013. Insieme a ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, Progetto Quadreria in Pediatria, Action Line, LUnGi - Libera Università del Gioco, Tank - Sviluppo immagine, Centro Italiano Storytelling, la Guida dei Bambini, Puntodonna APS, Cosascuola Music Accademy. Con il contributo del Comune di Forlì e il patrocinio dell’Ausl Romagna.