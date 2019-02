Bruno Zavatta presenta "Ricordi Colorati"

Dal 2 al 14 Febbraio, nella Sala Galassi della Casa di Riposo Pietro Zangheri di Forlì, è aperta la mostra di Bruno Zavatta intitolata “ Ricordi Colorati”. Bruno Zavatta in collaborazione con Stefania Santandrea, educatrice della Casa di Riposo, condurrà un laboratorio espressivo-pittorico dedicato agli Ospiti della Struttura per promuovere e divulgare la pittura, coinvolgendo chi desidera cimentarsi. L’artista Bruno Zavatta non è nuovo a queste iniziative, e dedica parte del suo tempo a queste attività anche per favorire il mantenimento delle abilità creative e soprattutto riconoscere talenti magari nascosti. Uff