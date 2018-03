"RiDiamo", spettacolo comico pasquale con ricavato in beneficenza

Sabato 31 marzo l'associazione Dada Maisha O.n.l.u.s, in collaborazione con CIF Santa Sofia e con il Patrocinio del Comune di Santa Sofia, presenta "RiDiamo", spettacolo di cabaret con Nando Timoteo e Giorgio Verduci, direttamente da Zelig e Colorado Cafè.

Il ricavato della serata verrà devoluto a Dada Maisha O.n.l.u.s, a sostegno di una casa famiglia in Tanzania. www.dadamaisha.it

Ingresso 20 euro (ridotto under 18 euro 15). Info e prenotazioni: 349 9503847 o 348 5251193. (In allegato il volantino).