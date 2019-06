Torna la Festa dell'acqua alla diga di Ridracoli

Domenica 16 giugno torna alla Diga di Ridracoli la Festa dell'Acqua. Una domenica con tante iniziative gratuite per tutti i visitatori, da trascorrere a stretto contatto con acqua e la natura. Sono tante le iniziative in programma, a partire dall’ingresso alla diga e all’ecomuseo, escursioni in battello e in canoa ed anche in E-bike.



Diga ed ecomuseo sono aperti ad orario continuato dalle 10.00 alle 19.00.

Il programma

Attività gratuite in DIGA:

• Sul coronamento della diga il tradizionale mercatino degli hobbisti e artigiani

• Escursioni in battello elettrico sul lago

• Escursioni in canoa sul lago con istruttore (solo giri da 1 ora) a cura di "Canoe Ridracoli"

• Dalle ore 10:00 "Se vi è una magia su questo pianeta, è contenuta nell’acqua” intrattenimento danzante a cura di Accademia 49 (Direzione Artistica Sara Tisselli). Un viaggio di scoperta e danza, acrobatica e danza aerea per scoprir la bellezza di un corpo fluido. Nove coreografie fanno immergere nel tema dell'acqua: VIANDANTI, WHEN THE STORM ARRIVE, SHALLOWS IN THE MIND, CORPI FLUTTUANTI, LA DIVINITÀ DELL'ACQUA,CORRENTI, LA NATURA IN DANZA, L'ACQUA E LA CALMA DOPO LA TEMPESTA



A IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli:

• Life-Eremita, per tutta la giornata spazio informativo sul progetto Life e le Foreste Vetuste del Parco Nazionale Foreste Casentinesi

• ore 11:30 inaugurazione mostra “Le macchine idrauliche di Leonardo da Vinci”

• dalle 15:00 alle 19:00 “Se vi è una magia su questo pianeta, è contenuta nell’acqua" esibizione delle Band di Cosascuola Music Academy Music Academy (Direzione Artistica Luca Medri), una piccola Woodstock di Romagna : JUMPERS, BLACK MOON, DRAG'N DROP, BURNING EYES, FIGHT FOR ELISABETH, LOW KEYS, BLACKOUT, NEEP HOLES. BLUES TV, MIRAGE OF DREAMS, SMALAND, THE SPARROWS e QUEEN BEES.



Attività sportive: Idro to Idro, pedalata non competitiva per l'uso consapevole dell'acqua. Alle 9:00 ritrovo a Idro Ecomuseo delle Acque.

Due livelli di difficoltà: per chi vuole provare e chi è già esperto! Possibilità di partecipare con E-bike; MTB e Gravel. Possibilità di noleggio e.bike.