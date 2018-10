Riletture dantesche nell'Ufficio reclami di TeatrOrtica

Sabato 27 ottobre alle ore 21 al Teatro Chiesa di Coriano (Parrocchia di S. Giovanni Battista in Coriano, Via Pacchioni n. 44/A, Forlì) rappresentazione dello spettacolo teatrale "Ufficio reclami: una giornata infernale" da parte del gruppo TeatrOrtica "Gli Slan di Sandra: Francesca da Rimini, stanca dell’avventura con Paolo vorrebbe tornare da suo marito Gianciotto, e Caronte che il progresso tecnologico ha messo in pensione chiede di essere reintegrato nel suo lavoro, Elena di Troia reclama una maggiore visibilità: che fare? Nessun problema, nell’Inferno dantesco è stato istituito un Ufficio reclami al quale potersi rivolgere. Il conte Ugolino che pretende la sua dignità e anime arrivate nell’inferno post Dante, quali Mussolini e Caterina Sforza, si presentano con le loro richieste.

La commedia è interpretata da:Paolo Bassi, Niccolò Boattini, Lucia D'Onghia, Fabrizio Monti, Giulia Monti, Silvia Saviotti, Roberto Sironi, Chiara Turci, Giuseppe Ventimiglia; corista Gabriella Morgagni.