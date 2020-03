Rimandate le Giornate Fai di primavera: si dovrà aspettare maggio

La sede centrale del FAI (Fondo Ambiente Italiano) decide di rinviare le celebri e attese Giornate FAI di Primavera, inizialmente in programma per le giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo.

La decisione è stata presa per evitare grandi assembramenti di persone e segue in questo senso l'attuazione delle norme emanate per far fronte al'emergenza coronavirus.

Pertanto le Giornate FAI di Primavera sono rinviate a sabato 9 e domenica 10 maggio 2020.