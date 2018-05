Riparte la "San Luigi league" di calcio a 7, al via le iscrizioni

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l'ottava edizione della "SAN LUIGI LEAGUE", torneo estivo di Calcio a sette organizzato dall'oratorio salesiano San Luigi in collaborazioni con il CSI di Forlì.

SAN LUIGI LEAGUE - 8°EDIZIONE inizierà il 18 giugno e si svolgerà interamente nel campo da calcio in sintetico dell'Oratorio Salesiano San Luigi di Forlì.

I costi d'iscrizione non sono cambiati rispetto alle precedenti edizioni e sono accessibili a chiunque voglia provare a scippare il titolo al "CA OSSI" vincitore della SAN LUIGI LEAGUE 2017.

La data di chiusura delle iscrizione è prevista per il 31/05/2018 o al raggiungimento delle sedici squadre partecipanti.

Prova ad essere campione di Forlì per un'estate ed iscriviti alla San Luigi League 2018 - 8°edizione!

Per info 3312896408 - 054328495