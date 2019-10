Risate al pub con il comico marchigiano Piero Massimo Macchini

Giovedì 24 ottobre a partire dalle 21,30 è Piero Massimo Macchini il protagonista della seconda serata della rassegna comica dell'X-Ray di Forlì. "Crazy Way", questa la denominazione della kermesse diretta da Enrico Zambianchi, che vede un altro grande nome della comicità italiana salire sul palco romagnolo.

Marchigiano di grande versatilità, ha attraversato i cinque continenti con le sue performance “visual comedy”. Una vera e propria icona nella sua regione, ha fondato la piattaforma digitale “Marche tube – conoscere le Marche senza capirci un tube!” con contenuti comico surreali e nel 2017 ha realizzato il “Marche Comedy Record” con uno show a Fermo che lo ha visto in scena per 12 ore consecutive. Pluripremiato nei festival del settore (fra gli altri riconoscimenti ha vinto il primo premio sia al “Cantieri di strada 2010” con lo spettacolo “Senza Indirizzo” con Gaby Corbo che al festival della comicità di Eboli “CabarEboli 2011”), vanta anche diverse partecipazioni cinematografiche ("Tiro Libero", regia di Alessandro Valori, e "Appena un minuto" di Francesco Mandelli) e televisive, tra cui “Eccezionale Veramente” e “Challenge Four”. Tante anche le collaborazioni con enti impegnati nel volontariato, tra i quali Unicef, Aism, Comunità di Capodarco e Tutti i Giorni Onlus, con la quale ha avviato il progetto “Costruiamo un Sorriso” a Buenos Aires, in Argentina, per inaugurare un centro di accoglienza per bambini poveri. Insomma un artista completo, col cabaret nel sangue.

L'ingresso allo spettacolo è libero.