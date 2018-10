Risate ed emozioni nel musical di Shrek

Tutti assieme all'eroico Shrek, l'orco verde e malizioso, e al suo leale amico Cichino nel loro tentativo di salvare la Principessa Fiona, tenuta prigioniera in una torre da un terribile drago. Al Teatro Comunale di Predappio il 26 e 27 ottobre, ore 21.00, va in scena Shrek - Il musical.

Frizzante ed esilarante, questo colorato inno all’amicizia e alla solidarietà si ispira ai personaggi del primo film d’animazione della Dreamworks, vincitore anche di numerosi Oscar. Uno spettacolo musicale nel quale ritroverete lo spirito della parodia del film e tutti gli straordinari personaggi che diventeranno realtà sul palco.

Un musical gradevole per un pubblico adulto e di bambini dove continuamente si sorride, si ride, ci si emoziona. Una comicità a misura del piccolo pubblico, semplice e ricercata allo stesso tempo; senza mai rinunciare alla qualità e alla bellezza della messa in scena.

Rodolfo “Rug” Helg (Shrek), Vittoria Bruschi (Fiona) entusiasmano il pubblico e soprattutto i bimbi presente che durante le due ore e mezzo di spettacolo sono come rapiti dai personaggi e dalla trama coinvolgente ed emozionante. Non da meno Flavio Colonna (Ciuchino) e Stefano Gardini (Lord Farquaad) con personaggi difficili e complessi da interpretare. Ma tutto il cast è all’altezza di questo musical vero e proprio “cartone animato”.

I tre registi Cristiano Colinelli, Fabio Toni e Paolo Vallicelli ribadiscono inoltre la natura e lo stile dell’associazione che non ha alcuna finalità di lucro e che il ricavato di questo spettacolo sarà destinato ad un progetto benefico legato alla Papa Giovanni XXIII denominato “Classi Speciali”: Esso si propone di garantire l’accesso ad opportunità educative e formative a 62 bambini e ragazzi disabili e con difficoltà di apprendimento in Zambia dove la Comunità è presente dal lontano 1985.

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro (Riduzioni per Ragazzi UNDER 25, Over 65, Universitari,Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F).