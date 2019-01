Risate in dialetto: in scena gli Amici del Teatro di Cassanigo

Venerdì 11 gennaio, alle ore 21,00, alla sala Parrocchiale di San Martino in Villafranca si svolge il 4° appuntamento con: "4 Sbacaredi cun e nostar dialet", la rassegna di Teatro Dialettale organizzata dal Comitato di Quartiere di San Martino in Villafranca in collaborazione con l’Associazione Culturale San Martèn.

A salire sul palco per l'occasione è la Compagnia Amici del Teatro di Cassanigo che rappresenta la commedia: Tot met a Casanigh.

Ingresso con offerta libera.