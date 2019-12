Consumo solidale e sostenibile nel rispetto della biodiversità

Riprende il cammino formativo e informativo che l’Azione Cattolica diocesana ha lanciato con la tavola rotonda dal titolo “Sustainability” che ha visto la partecipazione del prof. Bellini (docente UNIBO), Paolo Ramonda (resp. Generale della Comunità Papa Giovanni XXIII) e Linda Maggiori (blogger e scrittrice ambientalista).

Il percorso procede con tre ulteriori appuntamenti con focus specifici. L’impostazione di ogni evento sarà quella di fornire un quadro tecnico e “scientifico” del tema proposto lasciando però sempre uno spunto pratico attuabile nell’immediato nella quotidianità di ogni famiglia.

Il prossimo appuntamento sarà giovedì 12 Dicembre presso la sala della SS.Trinità (Piazza Melozzo) dal titolo “Rispetta il pane quotidiano”. Si ragionerà sul consumo critico in ottica solidale e sostenibile nel rispetto della biodiversità. Interverranno agronomi ed agricoltori che attuano concetti di coltivazione biologica e biodinamica e persone che come fornitori, o come aderenti, collaborano con il gruppo di acquisto solidale “INGASATI” di Forlì.

Nei prossimi incontri già programmati per il 9 Gennaio 2020 e 16 Aprile 2020 la proposta sarà di riflettere su Economia Circolare e su mobilità sostenibile continuando le collaborazioni con altre associazioni del territorio.



La partecipazione è libera, e chi fosse interessato, ma non riuscisse ad essere presente può seguire gli appuntamenti via streaming dal canale youtube della Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro.