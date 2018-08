Riti monastici, erbe officinali e degustazioni all'Abbazia

Sabato 4 agosto a San Benedetto in Alpe presso l’Antica Abbazia è in programma In Die Monaco, uno spettacolare viaggio indietro nel tempo che si svolge dalle ore 10.00 alle 19.30.

Una giornata unica dove poter scoprire la vita di un monaco benedettino attraverso gli occhi del pellegrino. Si assiste alla Messa in Rito Monastico Antico, si assaggiano i prodotti creati dalle sapienti mani dei monaci, si partecipa alla distillazione di erbe officinali e attraverso una visita guidata si giunge alla scoperta della voce e del canto gregoriano come strumento e fonte di benessere.

Alle 10 si apre il Mercatino del Monaco, mentre alle 11.00 si tiene la messa. Alle 12.00 pranzo presso il vignale. Il pomeriggio prevede alle 15.30 il corso di distillazione. Alle 18.00 vespri in Canto gregoriano e alle 18.45 una degustazione.