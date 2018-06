Ritorna al Panathlon Club Forlì il giornalista Leo Turrini

Giovedì alle ore 20 all’Adriatic Golf Club di Milano Marittima nella serata conviviale di giugno, il Panathlon Forlì avrà come ospite d'onore il giornalista Leo Turrini, una voce ed una penna straordinarie, che ritorna al Panathlon Forlì per la terza volta. Era già stato ospite del Club di Forlì nel 2004 e nel 2014, quando gli fu consegnato il premio giornalistico Salvatore Gioiello. Segue da anni i grandi dello sport per i quotidiani il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Opinionista di Sky Sport. È considerato uno dei maggiori esperti di Formula 1 e in particolare della Ferrari, ma la sua attività si concentra anche su calcio, ciclismo e pallavolo (è stato tra i fondatori del mensile SuperVolley) oltre che musica, cinema e costume.

Ha scritto diversi libri: oltre alle biografie di Lucio Battisti e Alberto Tomba, ha pubblicato “Enzo Ferrari un eroe italiano”, la biografia “Bartali. L’uomo che salvò l’Italia pedalando”, “Schumacher. La leggenda di un uomo mortale” a cui è stato assegnato il Premio Sport e Civiltà 2005, “Ma chi ti ha dato la patente?” scritto con Giancarlo Fisichella nel 2006, “Pazza Inter. Cento anni di una squadra da amare ” (2007), “Battisti. La vita, le canzoni, il mistero” (2008), ”Ferrari, mio padre”, scritto con Piero Lardi Ferrari, e il più recente ”II Pirata e il Cowboy”, dedicato a Marco Pantani. Nel 1993 ha vinto il premio letterario “Dino Ferrari”. Nel 2014, ha vinto insieme a Cesare Prandelli il Premio Beppe Viola, intitolato al grande giornalista meneghino. Condurrà la serata il giornalista Stefano Benzoni.