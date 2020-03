Ritorna il cinema in lingua con il film "Piccole Donne"

Anche questo mese si rinnova l'appuntamento con il cinema in lingua originale alla Sala San Luigi. Il film selezionato per la serata è "Piccole Donne", tratto dall'omonimo romanzo di Louisa May Alcott, che narra del percorso di crescita di una famiglia composta da sole donne. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar e 2 candidature a Golden Globes.

L'evento è previsto per Lunedì 9 Marzo ore 21 in Lingua Originale inglese con sottotitoli in Italiano. In caso dovesse proseguire l'ordinanza di chiusura per l'emergenza Coronavirus , la proiezione di "Piccole Donne" in lingua originale con sottotitoli in italiano sarà recuperata in data 16/03 ore 21.00



Biglietti:

FILM+BIRRA: 5,50 euro

INTERO : 5,50 euro

RIDOTTO : 4,50 euro

UNIVERSITARI : 3 euro