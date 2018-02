Ritornano i carri al Carneval Park di Vecchiazzano

Domenica 18 febbraio 2018 a partire dalle ore 14.30 il quartiere si animerà con carri allegorici, gruppi mascherati, sbandieratori e musicisti. Sfileranno carri allegorici, clessino con asinelli e gruppi mascherati per le vie del quartiere con arrivo nel pallone da calcetto della polisportiva Treossi. Ritrovo al parcheggio vicino all'ufficio postale.

Allieterano la giornata sbandieratori, musicisti, giochi, animazione, truccabimbi e balli di gruppo. In programma anche una golosa merenda per tutti. Verrà premiato il gruppo in maschera più numeroso e le maschere più originali.

Il Comune di Forlì, con Ordinanza 99/2018 ha vietato il transito in via Castel Latino dall’intersezione con via del Partigiano all’intersezione con via Tomba. E’ previsto il divieto di fermata per tutti i veicoli in via Pigafetta, in tutta l’area di parcheggio nei pressi dell’entrata dell’impianto sportivo Nevio Treossi e nell’area di parcheggio di via Castel Latino di fronte alla Scuola Peroni.

La Polizia Municipale informa che sono possibili disagi alla circolazione durante tutto l’arco della manifestazione. Ingresso gratuito.