Una vigilia di Epifania a tutto jazz: concerto al Naima Club con il Roberto Gatto quartet

Due imperdibili appuntamenti contraddistingueranno il penultimo giorno dell’edizione invernale ArtusiJazz Festival. Il primo è pomeridiano: alle 17, all’interno dello storico negozio di dischi Calboli – in Corso Mazzini 110 a Forlì – Enrico Merlin presenterà, infatti, “Miles Davis 1959 – A day by day cronology”. Ultima fatica letteraria dello storico della musica, grazie alle numerose foto a colori farà rivivere, giorno dopo giorno, il 1959, anno cruciale per Davis. Si tratta di un catalogo d’artista che permette di conoscere il mitico trombettista statunitense mettendo a fuoco ogni sua peculiarità sia sotto il profilo artistico che umano.

L’appuntamento serale si svolgerà, invece, nel tempio forlivese della musica jazz ovvero il Naima Club di via Somalia. Alle 21.30, infatti, a salire sul palco sarà Roberto Gatto col suo nuovo quartetto composto da Alessandro Lanzoni (piano), Alessandro Presti (tromba), Matteo Bortone (contrabbasso). L’affermato batterista romano continua il suo impegno nel far crescere il movimento jazz in Italia sperimentando sempre nuove formazioni con alcuni dei giovani più talentuosi. Ad impreziosire la serata, sarà la straordinaria presenza di Kurt Rosenwinkel chitarrista americano unanimemente considerato il più originale e sorprendente della sua generazione. Roberto Gatto è uno dei pochi musicisti italiani che non ha bisogno di molte presentazioni: “batterista” di jazz per antonomasia, con un trascorso che lo ha visto ambasciatore del jazz italiano nel mondo sin dai suoi esordi. Vincitore anche quest'anno come miglior batterista italiano sul mensile Jazz it.

Con questo nuovo progetto, straordinariamente maturo ed espressivo, Gatto ritorna alla dimensione prettamente acustica grazie all’ ausilio di tre compagni di palco che rappresentano una parte del meglio del panorama jazzistico italiano attuale. Il disco propone un percorso variegato attraverso le cadenze di varie culture, ritmi e atmosfere, con un repertorio composto da brani originali e non. Grande lirismo ed impatto melodico che si aggiunge ad uno swing travolgente ed un linguaggio improvvisato modernissimo. In occasione della presentazione del nuovo cd NOW il gruppo si avvale della presenza come special guest di Kurt Rosenwinkel, probabilmente il chitarrista statunitense più interessante sulla scena mondiale. L’ingresso al concerto costa 20 euro, il biglietto ridotto 17 euro. Per prenotare oppure ricevere maggiori informazioni, contattare il 340 5395208 oppure scrivere a info@artusijazzfestival.com