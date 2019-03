Roberto Mercadini ai Pomeriggi del Bicchiere

Un finale scoppiettante ai Pomeriggi del Bicchiere di domenica 10 marzo, ore 15.30, al Teatro ex seminario di Bertinoro. La rassegna di quest'anno infatti chiude con uno degli autori più amati della Romagna: Roberto Mercadini che parlerà del suo ultimo libro “Storia perfetta dell'errore”.

Roberto Mercadini, è un attore teatrale, monologhista, scrittore o come si definisce lui un “poeta parlante”. Da sempre interessato al legame fra scrittura e oralità ,è fondatore dell'associazione culturale Mikrà il cui scopo è dichiarare il valore e la bellezza dell'oralità intesa come forma d'arte e come strumento per la condivisione della conoscenza. Con oltre 150 date all’anno porta in giro per la Romagna e per il resto d’Italia i suoi spettacoli di narrazione e monologhi poetici.

A seguire la musica della D.A. Jazz Orchestra, a cura della Scuola Musicale D. Alighieri di Bertinoro.

A concludere il pomeriggio, l'assaggio degli ottimi vini di Bertinoro e della grande gastronomia locale. A proporre alcuni dei loro prodotti in degustazione la cantina Vini Bissoni che da quasi trent’anni si concentra sulla produzione di uve nel pieno rispetto dei cicli naturali e dell'ambiente e che dal 2016 ha ottenuto la certificazione “Biologica”, e l'Osteria Perbacco, accogliente locale a gestione familiare che abbina piatti della tradizione romagnola a deliziose ricette particolari.