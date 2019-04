Roberto Mercadini ospite al gala di beneficenza di Diabetes Marathon

Mercoledì 3 aprile si inaugura la Diabetes Marathon 2019, evento sportivo e di solidarietà che mira a sensibilizzare la popolazione sul diabete, patologia cronica che colpisce grandi e piccini e dal quale ad oggi non è ancora possibile guarire.



A inaugurare la ricca serie di eventi di Diabetes Marathon 2019 che riempiranno di sorrisi le città della Romagna dal 3 al 14 aprile, è la cena di gala di beneficienza che si terrà mercoledì 3 aprile alle ore 20.00 presso lo storico e prestigioso Circolo della Scranna di Forlì di Corso Giuseppe Garibaldi, 80. Ospite della serata sarà il grande poeta narratore Roberto Mercadini, amico di Diabete Romagna organizzatrice e ideatrice di Diabetes Marathon che per il terzo anno dedicherà ai partecipanti e a chi convive con il diabete un o dei suoi toccanti monologhi. "Mi sono chiesto in cosa la vita di una persona con diabete assomigli ad una maratona? La prima cosa è che la maratona è lunga, e così la convivenza con il diabete, il diabete è per sempre. Poi la seconda è che fai la lunga strada con le tue gambe, non lo puoi passare a qualcuno, chissà quante volte il genitore di un bambino con diabete avrà pensato 'potessi io prendermi il diabete di mio figlio'".



Grazie al ricavato di Diabetes Marathon 2019 sarà possibile continuare a finanziare una serie di servizi per le persone con diabete della Romagna, tra cui i campi formativi per i bambini le loro famiglie. La settimana Diabetes Marathon proseguirà con Diabetes in Music, il concerto che si terrà venerdì 12 aprile in Piazza del Popolo a Cesena, e che vede protagonsiti assieme ai Dj di Radio Studio Delta, i Joe di Brutto e Ivana Spagna. Sarà la volta di Diabetes Marathon Health il 13 aprile a Rimini presso Rimini Innovation Square e culminerà con Diabetes Marathon Run, il grande evento per podisti e famiglie del 14 aprile a Forlì anticipato dalla passeggiata culturale “A spasso con Caterina” di sabato 13 aprile.



“Per noi Roberto Mercadini è più che un amico, è una persona di famiglia che ha saputo entrare nelle nostre vite e raccontare quello che di più profondo sentiamo. Il diabete è davvero una condizione molto complessa e non facile da capire e raccontare, ma Roberto è stato ed è la nostra voce. Con lui al nostro fianco troviamo ogni anno il coraggio di dire che un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno è possibile!” William Palamara, presidente Diabetes Marathon.



Per conoscere l’intero programma di Diabetes Marathon si può consultare il sito www.diabetesmarathon.it. Per prenotazioni e informazioni sulla cena di gala di inaugurazione è possibile chiamare il 3881613262, sono disponibili ancora pochissimi posti.